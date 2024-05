Der beliebte und revolutionäre Präsident des Iran starb als Märtyrer

Teheran (IRNA) - Ayatollah Seyyed Ebrahim Raisi, der Präsident der Islamischen Republik Iran, der am Sonntagabend auf dem Rückweg von der Eröffnungszeremonie des Qiz-Qalasi-Staudamms in die Stadt Täbris in der Provinz Ost-Aserbaidschan einen Flugunfall erlitt, starb zusammen mit all seinen Gefährten als Märtyrer.

Lokale Quellen, die derzeit am Unfallort des Hubschraubers mit dem Präsidenten anwesend sind, bestätigten das Märtyrertod des Präsidenten und seiner Gefährten. Laut IRNA gaben Notfallquellen am Montagmorgen um 5:40 Uhr (Ortszeit) bekannt, dass sie den Standort des abgestürzten Hubschraubers des iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi, des iranischen Außenministers Hossein Amir Abdollahian und anderer iranischer Beamter in der Provinz Ost-Aserbaidschan, im Nordwesten des Iran, gefunden hätten. Der Hubschrauber mit dem iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi, dem iranischen Außenminister Hossein Amir Abdollahian und anderen iranischen Beamten verunglückte am Sonntag, dem 19. Mai 2024, in der Provinz Ost-Aserbaidschan im Nordwesten des Iran. Zu den Passagieren des Hubschraubers gehörten Hojjat al-Islam Al Hashem, Freitagsimam von Täbris, Hossein Amir Abdollahian, Außenminister des Iran, Malek Rahmati, Gouverneur von Ost-Aserbaidschan, Seyyed Mehdi Mousavi, Kommandeur der Schutzeinheit des Präsidenten. In diesem Zusammenhang wird die Regierung der Islamischen Republik in einer Stunde eine Erklärung abgeben.