Neuesten Informationen aus dem Hubschrauberabsturzgebiet des Präsidenten

Der iranische Fernsehreporter, der zusammen mit dem Team des Präsidenten nach Jolfa geschickt wurde, sagte in der Live-Sendung des Senders Khabar: Wir sind in der Nähe der Songun-Kupfermine in der Stadt Warzaghan. Das GPS des Hubschraubers zeigt, dass er hier hart gelandet ist.

Das Wetter ist neblig und die Sichtweite beträgt 5 bis 6 Meter. Das Gebiet ist äußerst schwer zu durchqueren und nur wenige Autos dürfen fahren, was die Suche erschwert.

Dieser Reporter fügte hinzu: Ich war nicht im Hubschrauber und kehrte am Boden zurück. Drei Hubschrauber begleiteten den Präsidenten, und zwei Hubschrauber kehrten zurück. Der Präsident sollte in diese Stadt reisen, um die Verbesserung der Qualität der Tabriz-Raffinerie einzuweihen. Das Wetter ist kalt und neblig, und diese Bedingungen verursachten eine schwierige Landung des Hubschraubers des Präsidenten.

'Das Wetter ist sehr neblig und der Nebel verschwindet für sehr kurze Zeit, aber es kommt wieder eine neue Nebelwelle, und jetzt ist die Menge so hoch, dass die Sichtweite unter 10 Meter gesunken ist.', so er.