Raisis Hubschrauber hatte einen Unfall mit einer „harten Landung“

Soforthilfeteams der Provinzen Ost-Aserbaidschan, Ardabil und Zanjan wurden zur Unfallstelle entsandt.

Zu den Passagieren dieses Hubschraubers gehörten Ayatollah Raisi, Ayatollah Al-Hashem Imam Juma von Täbris, Hossein Amirabdollahian, Außenminister, Malik Rahmati, Gouverneur von Ost-Aserbaidschan, und mehrere andere Begleiter.

Rettungskräfte sind auf dem Weg zum Unfallort.

Die rauen Wetterbedingungen und der starke Nebel machten es den Rettungsteams schwer.

Nach Angaben des IRNA-Reporters trafen die Rettungsteams etwa eine Stunde nach Bekanntgabe des Unfalls an die Retter am angekündigten Ort ein und die Suche begann.

16 Rettungsteams wurden in das Gebiet entsandt, aber aufgrund der Unwegsamkeit des Gebiets und ungünstiger Wetterbedingungen, insbesondere starker Nebel, wird die Such- und Rettungsaktion einige Zeit in Anspruch nehmen.