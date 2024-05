Palästina-Anhänger demonstrierten in Washington und New York

Rund 400 Demonstranten demonstrierten am Samstagabend anlässlich des 76. Jahrestages des „Nakba-Tages“ im öffentlichen Park „National Mall“ in Washington.

Die Demonstranten kritisierten auch US-Präsident Joe Biden und warfen ihm vor, sich fälschlicherweise besorgt über menschliche Opfer im Gaza-Krieg gezeigt zu haben.

Unterdessen berichtete die New York Post, dass Hunderte Demonstranten in New York City demonstrierten und die Polizei mit ihnen zusammenstieß und mehrere Demonstranten festnahm.