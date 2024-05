Irans Universität vergibt kostenlose Stipendien an ausgewiesene amerikanische Studenten, die Palästina unterstützen

Teheran (IRNA) - Der Präsident der Imam Hossein University (AS) kündigte an, dass diese Universität kostenlose Stipendien an alle Studenten vergeben wird, die aufgrund des grausamen Verhaltens der Regierungsverwalter der Vereinigten Staaten, Kanadas und europäischer Länder von der Universität, an der sie studieren, ausgeschlossen oder suspendiert wurden.

„Jetzt nimmt ein neues Kapitel studentischer Protestbewegungen Gestalt an. Die libertären und nach Gerechtigkeit strebenden Schreie nichtmuslimischer Studenten und Professoren zur Verteidigung der unterdrückten muslimischen Nation Palästina und aus Hass auf den zionistischen Rassismus erinnern an die großen Bewegungen des 20. Jahrhunderts und die Front der Unterdrückten auf der Welt gegen die globale Arroganz“, fügte Mohammad Reza Hassani Ahangar hinzu. „Die aktive und kontinuierliche Präsenz von Akademikern, insbesondere Professoren und Studenten amerikanischer und europäischer Universitäten, die gegen Israels unterdrückerisches Verhalten und dessen Unterstützung durch westliche Regierungen protestieren, wird weitreichende Auswirkungen auf den Weg aus dieser Krise haben“, betonte er.