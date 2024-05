UN: Die Dienste der Islamischen Republik Iran für Flüchtlinge sind selten

Frau Lalini Weerassamy, Leiterin der Internationalen Organisation für Migration der Vereinten Nationen, traf sich am Samstag mit dem Generaldirektor für Ausländer- und Einwanderungsangelegenheiten von Fars.

Sie sagte: Meine Kollegen und ich haben in vielen Ländern gedient und wir haben den Umfang und die Art der Dienste für Flüchtlinge genau beobachtet, aber die Aufmerksamkeit der Regierung der Islamischen Republik Iran für Flüchtlinge im Iran ist wirklich einzigartig.

'Angesichts der bestehenden Beschränkungen haben wir in keinem Land ein derart umfangreiches Angebot an Dienstleistungen gesehen, und dieses Thema wurde in den Treffen oft angesprochen.', fuhr sie fort.

Veerassami betonte: Nach der Rückkehr nach Teheran werden alle Anfragen und Bedürfnisse der Provinz Fars entsprechend der Priorität und dem entsprechenden Zeitplan erledigt.