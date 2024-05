Teheran (IRNA) - Das 10-Megawatt-Solarkraftwerk wurde am Donnerstag in Anwesenheit des stellvertretenden Energieministers und des Leiters der Organisation für erneuerbare Energien und Elektrizitätseffizienz (SATBA) in der Stadt Safaiyeh, Rafsanjan, eingeweiht.

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein 10-Megawatt-Solarkraftwerk mit einer Fläche von 15 Hektar. Die Anzahl der in diesem Projekt verwendeten Solarmodule beträgt 22.536. Rafsanjan liegt 100 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt der Provinz Kerman.