Der Widerstand Palästinas und die Bemühungen der Widerstandsfront erfordern eine künstlerische Erzählung

Eine Gruppe prominenter Schriftsteller sowie literarischer und kultureller Persönlichkeiten der islamischen Welt, die zur Teilnahme an der 35. Internationalen Buchmesse in Teheran in den Iran gereist sind, traf sich mit Ayatollah Seyed Ebrahim Raisi.

„Heute ist die Palästinafrage die erste und gemeinsame Frage aller muslimischen und freien Nationen der Welt“, betonte er.

Er nannte diese beispiellose Einheit und diesen Zusammenhalt die Grundlage für den endgültigen Sieg der palästinensischen Nation.

„Der Widerstand der palästinensischen Nation und die Bemühungen der Widerstandsfront erfordern eine korrekte und künstlerische Erzählung, die den verdoppelten Einsatz von Dichtern, Schriftstellern und Kulturschaffenden der islamischen Welt erfordert“, schloss Raisi.