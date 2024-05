Der Besuch des CEO der Nachrichtenagentur der Islamischen Republik (IRNA) in Russland

Ali Naderi wurde bei seiner Ankunft am Moskauer Flughafen Sheremetyevo von Hossein Maleki, Geschäftsträger der Botschaft der Islamischen Republik Iran in der Russischen Föderation, begrüßt.

Gleichzeitig mit dem ersten Tag werden auf diesem Gipfel zwei Treffen im Bereich Medien stattfinden, und der CEO der Nachrichtenagentur der Islamischen Republik wird der Hauptredner dieser Treffen sein.

Die wichtigsten Ereignisse in der Informationsentwicklung in der modernen Welt und in islamischen Ländern werden Gegenstand dieser Treffen sein.

Der CEO von IRNA wird am Rande dieses Gipfels Treffen mit einigen teilnehmenden Medien- und Kulturvertretern abhalten.

Bisher wurde die Anwesenheit von Dr. Kazem Jalali, Botschafter der Islamischen Republik Iran in Moskau, und verschiedener Delegationen aus dem Regierungssektor unseres Landes bei diesem Treffen bestätigt.

Aus dem privaten Sektor werden der Stellvertreter der Handelskammer von Teheran und eine Delegation an diesem Treffen teilnehmen.