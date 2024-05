Iran verurteilt das Vorgehen Australiens, Sanktionen gegen die Regierungsbehörden und Institutionen des Landes zu verhängen, aufs Schärfste

„Das Schweigen Australiens und seiner Partner hinsichtlich der Verletzung internationaler Gesetze und Rechte durch das zionistische Regime beim Angriff auf das diplomatische Hauptquartier der Islamischen Republik Iran und die Position dieser Länder hinsichtlich des Vorgehens Irans gegen dieses Regime zeigt die Vorgehensweise Australiens und seine westlichen Partner an den Entwicklungen in der Region teilhaben zu lassen“, hieß es in dieser Erklärung.

„Der duale Ansatz Australiens und seiner Partner trägt nicht nur nicht dazu bei, die Instabilität in der Region zu verringern, sondern ermutigt das israelische Regime auch dazu, gegen internationale Regeln zu verstoßen und mehr Kriegsverbrechen zu begehen, und führt die Region in Richtung Instabilität“, betonte das iranische Außenministerium.

„Die Hauptursache für Spannungen und Unsicherheit in der Region ist die Besatzung und das kriminelle Vorgehen des zionistischen Regimes bei der Tötung des palästinensischen Volkes sowie die unermüdliche Unterstützung dieses Regimes durch die böse Koalition, darunter Australien. Die Islamische Republik Iran verurteilt aufs Schärfste den illegalen Ansatz Australiens, Sanktionen zu verhängen, und die Einhaltung dieser Sanktionen durch Washington und behält sich das Recht vor, Vergeltungsmaßnahmen zu ergreifen“, hieß es in dieser Erklärung des Außenministeriums.

.