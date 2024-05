Raisi: Shahnameh ist ein Symbol der Freiheit und Weisheit des iranischen Volkes

In der Botschaft von Seyyed Ebrahim Raisi anlässlich der Gedenkfeier von Abolqasem Ferdowsi, die vom Minister für Kultur und islamische Führung, Mohammad Mehdi Esmaili, verlesen wurde, heißt es: Menschen, die immer zur Wahrheit stehen und dem Angreifer die Hand von ihrer Heimatland abschneiden, haben wie Rostam bewusst das Herz des Teufels im Glauben an Gottes ehrliches Versprechen ins Visier genommen.

Die Zivilisation und Kultur des islamischen Iran ist eine große Wahrheit im Herzen des starken Körpers der brillanten islamischen Zivilisation, einer Zivilisation, die das Juwel des Denkens in der gottsuchenden Natur lebender Menschen auf dem Höhepunkt der Dunkelheit Westliches Mittelalter bewahrte.

Im Herzen dieser alten östlichen Zivilisation verlieh die iranische Kultur als Quelle der Großzügigkeit der islamischen Welt Größe, die zu einem zentralen Glied in der Kette des Erwachens im Osten und Westen wurde.

Auf dieser langen Reise war die persische Sprache als zweite Sprache der islamischen Welt immer die Sprache des Wissens und der Hingabe an die Familie der Imame.

In der Geschichte dieser Sprache und in der Entwicklung der brillanten iranisch-islamischen Zivilisation spielt ein Name eine gleichberechtigte Rolle und er ist zweifellos der große Ferdowsi.

Der Präsident fügte hinzu: Ferdowsi baute im Shahnameh einen hohen Ordnungspalast und eine große epische Burg, deren Fundament auf Persisch geschrieben ist und dessen Turm aus der Freundschaft von Hadhrat Ali (a.s.) gebaut wurden.