Iranische Hilfe kommt in Gaza an 

Saeid Owhadi, der Sonderassistent des Chefs des Roten Halbmonds, sagte in einem Interview mit dem Sender Al-Alam: Bisher wurden vom iranischen Volk 10.000 Tonnen Lebensmittel, Medikamente und biologische Produkte sowie etwa 190 Milliarden Toman an Geldhilfen in den Gazastreifen geschickt, um dem unterdrückten Volk Palästinas zu helfen.

Er fügte hinzu: Durch die Gnade Gottes konnten wir diese Hilfsgüter trotz des Drucks des usurpierenden Regimes erfolgreich über die geplanten Routen nach Gaza mit Hilfe einiger Länder transferieren.