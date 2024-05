Ferdowsi; Schöpfer des ältesten und vollständigsten Werks persischer Poesie

Ferdowsi ist ein unvergleichlicher Meister der persischen Poesie und Weisheit und der größte epische Schriftsteller der Welt. Seine Bedeutung liegt darin, dass er durch die Schaffung seines ewigen Werkes nicht nur die Sprache, sondern auch die gesamte Kultur und Geschichte verewigt hat, und zwar in einem Wort: alles die Dokumente der Authentizität der iranischen Völker.

Der große epische Schriftsteller Irans, Hakim Ferdowsi, ist im Jahr 319 des Sonnenjahres im Dorf „Paj“ von Tous, Khorasan, in einer Bauernfamilie geboren und im Jahr 397 des Sonnenjahres, im Alter von 78 Jahren, gestorben und wurde in seiner Heimatstadt begraben.

„Shahnameh“ ist Ferdowsis berühmtestes Gedicht und der größte Kampfroman der Welt, der die Geschichte des alten Iran enthält.

Mohammad Jafar Yahaghi, der lange Zeit seines Lebens damit verbracht hat, Ferdowsis Gedichte zu erforschen, nennt „Shahnameh“ das älteste Werk der persischen Poesie.

Er sagte: Ferdowsi schrieb „Shahnameh“ um die Jahre 370 bis 400 des Sonnenjahres, und zu dieser Zeit wurde die persische Sprache neu gebildet.

'Der Meisterwerk „Shahnameh“ hat etwa 60.000 Verse, was dieses Werk zum vollständigsten Gedichtwerk in der persischen Sprache zu Beginn seiner Entstehung macht.', so er.

Das Ferdowsi-Mausoleum befindet sich in Tous Khorasan in der Nähe von Mashhad und empfängt jedes Jahr eine große Anzahl in- und ausländischer Touristen sowie Personen, die sich für die Kultur und Geschichte dieses alten Landes interessieren.