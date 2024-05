Welchen Schaden haben mehr als 220 Kriegstage der israelischen Wirtschaft zugefügt?

Die Nachrichtenseite Al-Arabi Al-Jadeed schrieb: „Im Zuge der starken Inflation und des Rückgangs des Lebensstandards in den besetzten palästinensischen Gebieten führten der Beginn eines verheerenden Krieges gegen den Gazastreifen am 7. Oktober und die palästinensische Widerstandsoperation zu einer weiteren Zerstörung der israelischen Wirtschaft.“

Das sich verschlechternde Wirtschaftswachstum lähmte das israelische Regime

Zionistische Ökonomen schätzten in einem Interview mit der Washingtoner Zeitung Anfang Mai, dass der Krieg gegen den Gazastreifen im ersten Quartal dieses Jahres das Kabinett des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu 220 Millionen Dollar pro Tag kostete.

Am 17. April prognostizierte der Internationale Währungsfonds, dass das Wirtschaftswachstum des zionistischen Regimes im Jahr 2024 im Vergleich zur Prognose vom letzten Januar um die Hälfte zurückgehen wird, und verwies auf die Fortsetzung des Krieges gegen Gaza und die Kämpfe im nördlich besetzten Palästina mit der libanesischen Hisbollah.

Der überarbeitete Haushalt des israelischen Regimes für 2024 geht von einem Defizit von 6,6 % aus, Wirtschaftsanalysten haben jedoch betont, dass das tatsächliche Defizit 9 % der Produktion erreicht.

Nach Angaben des Finanzministeriums des zionistischen Regimes wird die Verbrauchssteuer, also die Mehrwertsteuer, im nächsten Jahr von 1 % auf 18 % erhöht. Dies ist das zehnte Mal seit 2002, dass diese Steuer erhöht wurde.

Rezession im Bausektor

Anfang Mai schickte Raul Sarjo, der Vorsitzende der israelischen Regime Contractors Union, einen Brief an den Premierminister dieses Regimes, Benjamin Netanyahu, in dem er Netanyahu warnte, dass die Bauunternehmen unter enormen Schulden litten.

Anstieg der Preise und Wertverlust des Schekels

Es mehren sich die Anzeichen dafür, dass Lebensmittel und Konsumgüter in den besetzten palästinensischen Gebieten teuer sind, was zu Protesten der Zionisten geführt hat.

Die Zeitung „Haaretz“ wies jüngst darauf hin, dass „Preiserhöhungen seit Wochen an der Tagesordnung sind“.