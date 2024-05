Die französische Regierung hat kein Recht, sich in die Gerichtsentscheidungen der Islamischen Republik Iran einzumischen

Teheran (IRNA) - Der Sprecher des iranischen Außenministeriums sagte: „Frankreich verfolgt in Menschenrechtsfragen einen doppelten Ansatz, was ein klares Beispiel für seine Untätigkeit in der Völkermordfrage im Gazastreifen ist. Andererseits ist dieses Land ein Zufluchtsort für antiiranische Terroristen und hat daher kein Recht, sich in die Gerichtsentscheidungen Irans einzumischen.“

Zu den beiden im Iran inhaftierten französischen Staatsbürgern erklärte Naser Kanaani: „Wir verurteilen solche unprofessionellen, aufdringlichen und unangemessenen Positionen aufs Schärfste.“ „Die in der Erklärung des französischen Außenministeriums genannten Personen wurden auf der Grundlage stichhaltiger Beweise festgenommen und die französische Regierung ist sich ihrer Verbrechen durchaus bewusst. Daher glauben wir, dass die Verwendung falscher Worte in der Erklärung des französischen Außenministeriums ein Ausweg ist und nicht zur Lösung der Probleme beiträgt“, betonte er. „Die Justiz der Islamischen Republik Iran ist unabhängig und ihre Gerichtsentscheidungen werden respektiert und sind bindend. Wir raten dem französischen Außenministerium, solche Äußerungen zu vermeiden, die negative Auswirkungen auf die Beziehungen zwischen den beiden Ländern und die öffentliche Meinung der Iraner haben“, stellte er fest.