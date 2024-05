Die Zahl der Märtyrer in Gaza übersteigt 35.000 Menschen

In der Erklärung des Gesundheitsministeriums des Gazastreifens heißt es, dass die zionistische Armee in diesem Gebiet in den letzten 24 Stunden sieben Verbrechen begangen habe.

Diese Verbrechen forderten 57 Märtyrer und 82 Verwundete.

Das Ministerium gab außerdem bekannt, dass einschließlich der neuen Märtyrer seit dem 7. Oktober 35.000 und 91 Palästinenser den Märtyrertod erlitten haben.

Das Gesundheitsministerium des Gazastreifens gab bekannt, dass die jüngste Zahl der Verletzten 78.727 beträgt.