UNRWA: Hilfe für den Gazastreifen ist lebenswichtig

UNRWA fügte in seiner Erklärung hinzu: Wir brauchen dringend eine sichere Passage, um humanitäre Hilfe und aktives Personal in diesem Bereich zu liefern.

In der Erklärung heißt es außerdem: Familien und Kinder kehren auf der Suche nach Schutz und Sicherheit in die UNRWA-Schulen in Khan Yunis, südlich des Gazastreifens, zurück.

Am 6. Mai genehmigte das Kriegskabinett des zionistischen Regimes trotz internationalen Widerstands einen Bodenangriff auf die Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens und die Armee dieses Regimes besetzte den palästinensischen Sektor des Grenzübergangs Rafah ab dem 7. Mai.

UN-Generalsekretär Antonio Guterres warnte in einer Erklärung, dass der groß angelegte Angriff des zionistischen Regimes auf Rafah eine humanitäre Katastrophe auslösen werde und ein strategischer Fehler sei.