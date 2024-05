Teheran (IRNA) - Der lokalisierte Dieselmotor der Lokomotive mit einer Leistung von 4.000 PS wurde am Montag in Anwesenheit von Abbas Aliabadi, dem Minister für Industrie, Bergbau und Handel, in der Mapna-Fachgruppe in der Stadt Fardis in der Provinz Alborz enthüllt.

Dieser Dieselmotor mit dem Markennamen „Map 610“ wurde von iranischen Ingenieuren der Mapna Industrial Group entworfen und lokalisiert. Mit der Vorstellung dieses 4.000 PS starken Dieselmotors wurde unser Land in die Liste der Länder aufgenommen, die Dieselmotoren für Lokomotiven weltweit herstellen.