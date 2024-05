Die Organisation für Verteidigungsinnovation des Iran wird gegründet

Das Gesetz zur Gründung der „Organisation für Verteidigungsforschung und Innovation“, bekannt als „Sepand“, wurde am Montag, dem 22. April, in der öffentlichen Sitzung des iranischen Parlaments verabschiedet und am 1. Mai vom Wächterrat genehmigt.

Am 7. Mai schickte der Sprecher des iranischen Parlaments dieses Gesetz an Seyyed Ebrahim Raisi, und der Präsident teilte es heute (Sonntag) auch dem Ministerium für Verteidigung und Unterstützung der Streitkräfte mit.

Der Zweck der Gründung dieser Organisation besteht darin, den Weg des Märtyrers Fakhrizadeh bei der Entwicklung und Stärkung der Verteidigungskraft des Landes fortzusetzen und zu festigen.

Gemäß Artikel (2) verfügt „Sepand“ über eine eigenständige Rechtspersönlichkeit mit dem Charakter einer Regierungsinstitution, die gemäß Artikel (7) im Rahmen der notifizierten Satzung des Oberbefehlshabers regiert wird.