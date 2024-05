Dank des Märtyrertods von General Zahedi wurde die Größe der Islamischen Republik Iran verwirklicht

Mehdi Fadaeli, Mitglied des Büros für die Bewahrung und Veröffentlichung der Werke des Revolutionsführers, schrieb in einem Artikel im virtuellen Raum: Der Revolutionsführer traf sich heute nach Mittagsgebeten mit der Familie von Märtyrer Zahedi anlässlich des 40. Tages seines Martyriums.

Fadaeli fuhr fort: Der Revolutionsführer sagte bei diesem Treffen, dass die Größe der Islamischen Republik Iran sichtbar geworden sei und dass dies alles seinem Märtyrertum zu verdanken sei.

Der Revolutionsführer erklärte auch, dass General Zahedi durch die Hände der schlimmsten Menschen den Märtyrertod erlitten habe.

Die Trauerzeremonie für „Mohammad Reza Zahedi“ und „Seyyed Ali Salehi Rouzbahani“, die Märtyrer des Raketenangriffs des zionistischen Regimes auf iranisches Konsulat in Damaskus, fand am 5. April in Teheran statt.

General Zahedi und einige seiner Kameraden kamen am 1. April bei dem Raketenangriff der Flugzeuge des zionistischen Regimes auf die Konsularabteilung der Botschaft der Islamischen Republik Iran in Damaskus ums Leben.