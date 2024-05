Der iranische Rote Halbmond ist bereit, Afghanistan Hilfe zu leisten

Mit Blick auf die jüngsten heftigen Regenfälle in Afghanistan sagte Razieh Alishvandi: „Die Überschwemmungen in Afghanistan, insbesondere in der Provinz Baghlan, haben in diesem Land zum Tod zahlreicher Menschen und zur Zerstörung von Wohnhäusern geführt.“

„Aufgrund ihrer inhärenten Pflichten ist die Rothalbmondgesellschaft der Islamischen Republik Iran bereit, im Falle eines Hilfeersuchens der Übergangsregierung Afghanistans medizinische Teams und Hilfsteams sowie Hilfsgüter nach Afghanistan zu entsenden“, betonte sie.

Heftige Regenfälle führten in den letzten Tagen zu Überschwemmungen in den afghanischen Provinzen Baghlan, Badakhshan, Ghor und Herat.

Bei den Überschwemmungen in der afghanischen Provinz Baghlan kamen mehr als 300 Menschen ums Leben und etwa tausend Häuser wurden zerstört.