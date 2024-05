Die Physikstudenten aus aller Welt kommen nach Isfahan

Die 54. Weltolympiade der Physik findet dieses Jahr an der Technischen Universität Isfahan statt. Es wird erwartet, dass mehr als 400 Studenten und 250 Physikprofessoren aus 70 bis 80 Ländern in den Iran und in die Stadt Isfahan reisen, um an diesem wissenschaftlichen Wettbewerb teilzunehmen.

„Die Geschichte der Weltolympiade der Physik reicht mehr als 50 Jahre zurück, als die erste Ausgabe in Polen mit der Teilnahme von fünf Mannschaften stattfand“, fügte er hinzu.

„Iranische Mannschaften nehmen seit 36 ​​Jahren an der Olympiade teil und haben gute Medaillen gewonnen. Iranische Studenten haben bei dieser Olympiade viele Auszeichnungen erhalten, darunter den Sondersiegerplatz und den ersten Platz in der Theoriesektion, und Iran gilt als eines der besten Länder der Olympiade“, betonte er.