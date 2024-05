Teheran (IRNA) - Zeitgleich mit den massiven Demonstrationen der Zionisten in verschiedenen Gebieten des besetzten Palästina, darunter in Tel Aviv, wo die Familien der zionistischen Gefangenen den Sturz des Kabinetts des Premierministers des zionistischen Regimes forderten, griff die Polizei die Demonstranten an.

Die Zeitung Haaretz schrieb, dass es am Samstagabend in Tel Aviv zu Zusammenstößen zwischen der Polizei und Demonstranten gekommen sei, die den Rücktritt von Netanyahus Kabinett forderten. Diesem Bericht zufolge griff die Polizei des zionistischen Regimes die Demonstranten in Tel Aviv an, die einen sofortigen Gefangenenaustausch mit dem Widerstand in Gaza forderten, und versuchte, sie zu unterdrücken und aufzulösen.