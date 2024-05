Kanani: Zionistisches Regime lebt unter den isoliertesten Bedingungen seiner falschen Geschichte

Nasser Kanani erklärte in dieser Botschaft: Die offene und verdeckte Unterstützung der kriminellen Handlungen der Zionisten in Gaza durch die amerikanischen Behörden erfolgt in einer Situation, in der sich mehr denn je ein internationaler Konsens zur Unterstützung der Unterdrückung des palästinensischen Volkes gebildet hat.

Er fügte hinzu: Das zionistische Regime lebt in den isoliertesten Verhältnissen seiner falschen Geschichte, und die amerikanischen Behörden sind die Einzigen, die es blind unterstützen, selbst in ihrem eigenen Volk.

Kanani fuhr fort: Das entscheidende Votum der internationalen Gemeinschaft für die Vollmitgliedschaft Palästinas in den Vereinten Nationen zeigt deutlich die internationale Isolation des zionistischen Regimes und der Vereinigten Staaten in der internationalen Gemeinschaft.