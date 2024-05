80 Leichen aus 3 weiteren Massengräbern im Krankenhaus „Al-Shafa“ entdeckt

In einer Erklärung fügte das palästinensische Gesundheitsministerium in Gaza hinzu: Palästinensische Helfer fanden außerdem Dutzende Leichen in den Krankenzimmern des medizinischen Komplexes al-Shifa.

Körperliche Untersuchungen der aus den Massengräbern exhumierten Leichen zeigen, dass die meisten dieser Leichen Patienten gehören, denen medizinische Versorgung verweigert wurde.

Das palästinensische Gesundheitsministerium in Gaza fügte hinzu: Wir fanden Leichen, die durch die Überfahrt israelischer Militärfahrzeuge in Stücke gerissen wurden, und wir fanden Leichen ohne Köpfe in Massengräbern im Hof ​​des al-Shafa-Komplexes.

'Bisher haben wir mehr als 520 Leichen in sieben Massengräbern in Krankenhäusern im Gazastreifen gefunden.', fuhr diese palästinensische Gesundheitsorganisation fort.

Das palästinensische Gesundheitsministerium in Gaza wies darauf hin, dass 310 medizinische Mitarbeiter im Gazastreifen vom zionistischen Besatzungsregime festgenommen wurden und forderte ihre sofortige Freilassung.