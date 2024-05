Die Hälfte der medizinischen Ausrüstung Irans wird im Inland hergestellt

Ahmad Moslemi sagte in einer Pressekonferenz am Samstag: Iran ist eines der stärksten Länder im Nahen Osten bei der Herstellung medizinischer Geräte, gemessen an der Produktionsmenge und der Vielfalt, und er belegt den ersten Platz.

Er erklärte: Die Zahl der produzierenden Unternehmen hat sich in den letzten fünf Jahren mit 2.000 Unternehmen verfünffacht, und die hergestellten Produkte haben sich vervierfacht.

Ihm zufolge werden im Land Geräte wie Implantate sowie fortschrittliche und ausgestattete Geräte hergestellt.

Er erklärte: Der Verband der Spezialisten für medizinische Geräte verfügt über fünftausend Büros in 17 Provinzen des Landes, und die Stärkung von Spezialisten für medizinische Geräte im Produktionssektor ist unsere Hauptaufgabe.

Moslemi verwies auf das Thema Auswanderung und fügte hinzu: In den letzten zwei Jahren sind Hunderte Eliten im Bereich der medizinischen Ausrüstung ausgewandert, was ein besorgniserregendes Problem ist und das Gesundheitsministerium sollte diesbezüglich über eine Lösung nachdenken.