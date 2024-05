Europäische Union unterstützt das Votum der meisten Länder für die Vollmitgliedschaft Palästinas in den Vereinten Nationen

Josep Borrell schrieb in dieser Erklärung: „Die Europäische Union bestätigt das Ergebnis der wichtigen Abstimmung heute (Freitag) in der Generalversammlung der Vereinten Nationen über den Antrag Palästinas auf Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen, für das die Mehrheit der Länder gestimmt hat.“

„Diese Union wird den Staatsaufbau in Palästina weiterhin nachdrücklich unterstützen und die Institutionen und ihre Kapazitäten stärken, um sich auf die Bildung eines unabhängigen palästinensischen Staates in der Zukunft vorzubereiten“, fuhr er fort.