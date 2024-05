Teheran (IRNA) - Tausende marokkanische Bürger demonstrierten am Freitag in Rabat, der Hauptstadt dieses Landes, zur Unterstützung der Menschen in Palästina und Gaza und aus Protest gegen das kriegerische israelische Regime.

Sie forderten das Ende der Beziehungen und Zusammenarbeit ihres Landes mit dem zionistischen Regime sowie die Schließung des Kommunikationsbüros dieses Regimes in Rabat. Vor drei Tagen protestierten Demonstranten vor dem Parlament dieses Landes, um die palästinensische Nation zu unterstützen und sich gegen die Normalisierung der Beziehungen zum zionistischen Regime zu stellen.