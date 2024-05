Die Generalversammlung der Vereinten Nationen stimmt für die Vollmitgliedschaft Palästinas in den Vereinten Nationen

Teheran (IRNA) - Die Resolution der Länder der Arabischen Gruppe zur Vollmitgliedschaft Palästinas in den Vereinten Nationen wurde am Freitag Ortszeit von der Generalversammlung der Vereinten Nationen mit 143 positiven Stimmen angenommen, was Palästina besondere Rechte und Privilegien einräumt.

Der Resolutionsentwurf der UN-Generalversammlung zur Vollmitgliedschaft Palästinas in der UN wurde mit 143 Ja-Stimmen, 9 Nein-Stimmen und 25 Enthaltungen angenommen. Am Freitagmorgen begann die Dringlichkeitssitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen (UNGA) zur palästinensischen „Rechte und Privilegien“-Resolution, die den Sicherheitsrat auffordert, den Antrag Palästinas, 194. Mitglied der Vereinten Nationen zu werden, positiv zu prüfen. Palästina und die Gruppe der arabischen Länder hatten diese Resolution vorgelegt, dass die Annahme des Resolutionsentwurfs Palästina mehr Rechte und Privilegien in den Vereinten Nationen einräumen würde.