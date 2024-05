Amir Abdollahian fordert einen verstärkten Druck der Vereinten Nationen auf das israelische Regime

„Die Islamische Republik Iran setzt ihre Bemühungen fort, stabile Stabilität und Sicherheit in der Region zu schaffen und insbesondere die Verbrechen des israelischen Regimes im Krieg gegen Gaza zu beenden“, fügte Hossein Amir Abdollahian hinzu.

„In Fortsetzung der „Politik des Terrors und des Völkermords“ versucht das zionistische Regime nun, eine weitere menschliche Katastrophe in der Region herbeizuführen, indem es die Grenzübergänge Rafah und Karam Abu Salem schließt und die internationalen Bemühungen zur Beendigung des Krieges erfolglos macht“, betonte er.

„Jetzt muss sich das Weiße Haus entscheiden, ob es den Willen zeigt, Druck auf das israelische Regime auszuüben und den Krieg zu beenden, oder ob es die Region in eine Krise und Spannung stürzt“, stellte er fest.

In diesem Telefongespräch würdigte Antonio Guterres, Generalsekretär der Vereinten Nationen, die weisen Maßnahmen und Positionen unseres Landes zur Erreichung von Frieden und Sicherheit in der Region und sagte: „Die Vereinten Nationen haben von Anfang an ihre feste Position für die baldmöglichste Verwirklichung eines Waffenstillstands und ein Ende des Krieges betont.“

„Wir werden weiterhin Druck auf Israel