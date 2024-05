Im Falle einer existenziellen Bedrohung müsste Iran lediglich seine Atomdoktrin ändern

In einem Interview mit Al Jazeera erklärte Kamal Kharrazi: „Wir haben keine Entscheidung, eine Atombombe zu produzieren, aber wenn die Existenz Irans bedroht ist, müssen wir unsere Atomdoktrin ändern.“

„Kürzlich gaben Beamte bekannt, dass es möglich und denkbar sei, Irans Nukleardoktrin und -politik zu überarbeiten, wenn das israelische Regime Nuklearanlagen angreifen wolle“, fügte er hinzu.

„Wenn Amerika Druck auf das israelische Regime ausüben will, muss es zunächst aufhören, Waffen an dieses Regime zu schicken. Es ist völlig bedeutungslos, dass es einerseits dem israelischen Regime Waffen und Finanzmittel zur Verfügung stellt und andererseits diesen Krieg in Gaza beenden will“, bekräftigte er.