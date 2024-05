In einem Interview mit CNN am Mittwochabend sagte Biden mit Blick auf die 2.000-Pfund-Bomben, die die USA Israel zur Verfügung gestellt hatten: „Die Bürger von Gaza wurden durch diese Bomben getötet.“

„Ich habe klargestellt, dass ich, wenn sie (Israel) in Rafah einmarschieren – was sie noch nicht getan haben –, nicht die Waffen liefern werde, die historisch in Bezug auf Rafah und andere Städte eingesetzt wurden“, betonte er.