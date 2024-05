Guardian: Pro-Palästina-Studentenproteste weiten sich in Europa aus

In einem Artikel kündigte die Zeitung Guardian die Ausweitung der Proteste pro-palästinensischer Studenten auf ganz Europa an und schrieb: Demonstrationen pro-palästinensischer Studenten fordern wegen des Gaza-Krieges den Abbruch der Universitätsbeziehungen zu Israel.

In den Niederlanden gab die Polizei an, nach gewalttätigen Angriffen auf Demonstrantenzelte auf dem Campus der Universität Amsterdam 169 Menschen festgenommen zu haben.

Auch die Universität Leipzig in Deutschland gab in einer Erklärung bekannt, dass am Dienstagnachmittag 50 bis 60 protestierende Studierende einen Hörsaal besetzt hätten.

Zuvor hatte die Polizei an der Universität Berlin eingegriffen und ihr Lager abgebaut, nachdem 80 Demonstranten auf dem Universitätscampus ein Zelt aufgebaut hatten.