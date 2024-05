Keine der Widerstandsgruppen war an der legitimen Aktion Irans gegen Israel beteiligt

Teheran (IRNA) - Der iranische Botschafter und Ständige Vertreter bei den Vereinten Nationen betonte in einem Brief an den Sicherheitsrat und den Generalsekretär der Vereinten Nationen, in dem er die haltlosen Anschuldigungen und die provokative Rhetorik des Vertreters des israelischen Regimes gegen den Iran zurückwies: „Keine der Widerstandsgruppen war an dem legitimen Vorgehen der Islamischen Republik Iran gegen das israelische Regime beteiligt, und jegliche diesbezügliche Behauptung wird zurückgewiesen.“

„In einem Brief erhob der Vertreter des israelischen Regimes erneut fälschlicherweise haltlose Anschuldigungen gegen die Islamische Republik Iran, indem er auf falsche Informationen zurückgriff. Die Islamische Republik Iran weist alle in dem genannten Schreiben enthaltenen unbegründeten Anschuldigungen kategorisch zurück“, betonte Amir Saeid Irvani. „Im Gegensatz zu solchen unbegründeten Behauptungen hat die Islamische Republik Iran stets das Völkerrecht respektiert, sich an die Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen gehalten und die Resolutionen des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen befolgt. Darüber hinaus hat die Islamische Republik Iran durch ihre konstruktive Beteiligung in verschiedenen Bereichen eine aktive Rolle bei der Förderung des internationalen Friedens und der internationalen Sicherheit gespielt“, fuhr er fort. „Das Vorgehen der Islamischen Republik Iran war notwendig, legitim und stand völlig im Einklang mit ihrem inhärenten Recht, sich gemäß der Charta der Vereinten Nationen zu verteidigen. Diese Aktion richtete sich ausschließlich gegen militärische Ziele und wurde sorgfältig und mit vorheriger Ankündigung durchgeführt, um Schäden an der Zivilbevölkerung zu vermeiden“, sagte er. „Keine der Widerstandsgruppen war an der legitimen Aktion der Islamischen Republik Iran beteiligt und jegliche diesbezügliche Behauptung wird zurückgewiesen“, stellte er fest.