„Wenn sich jemand gegen den Iran stellen will, werden wir ihm mit Stärke entgegentreten“

Teheran (IRNA) - Der iranische Präsident betonte in einem Fernsehinterview: „Wenn sich jemand gegen die Islamische Republik Iran stellen will, werden wir ihm mit voller Stärke und Macht entgegentreten, und wenn er Freunde sein will, werden wir auch mit ihm befreundet sein.“

„Gaza ist eine Manifestation von Helligkeit, Widerstand und Ausdauer, Geduld und Liebe zu Gott. Nach Ansicht aller Politikexperten auf der Welt ist der Gewinner dieses Feldes das widerständige Volk Palästinas, und die Verlierer dieses Feldes sind das zionistische Regime und seine Unterstützer“, sagte Seyyed Ebrahim Raisi. „Das zionistische Regime ist verzweifelt und besiegt. Ein Ausdruck dieser Verzweiflung ist der Angriff auf die Botschaft der Islamischen Republik Iran in Damaskus. Eine Tat, die gegen alle internationalen Gesetze und Vorschriften verstieß. Danach kündigte der Führer der Islamischen Revolution an, dass das zionistische Regime bestraft werden würde, und dieses Versprechen wurde von unseren Kriegern erfüllt“, fügte er hinzu. „Wir haben den Nachbarländern immer erklärt, dass Iran Ihr Freund ist, und das wurde bewiesen. Die Regierung hat den Verhandlungstisch nie verlassen. Seit Beginn der Regierung war es unser Ziel, unsere Meinung logisch und rational zu äußern, wann immer es die Gelegenheit dazu erforderte“, betonte er. „Die Internationale Atomenergiebehörde hat mehr als 15 Mal erklärt, dass die Islamische Republik keine Abweichung von ihrer nuklearen Aktivität aufweist und eine völlig friedliche nukleare Aktivität betreibt. Nur Verhandlungen können das Problem nicht lösen. Wo es notwendig ist zu verhandeln und wo es notwendig ist, Raketen einzusetzen“, stellte er fest.