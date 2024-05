Grossi: Verhandlungen mit Iran über die Umsetzung des gemeinsamen März-Abkommens gehen weiter

Rafael Grossi äußerte am Dienstagabend bei einem Treffen von Journalisten in Wien seine Hoffnung, dass in kurzer Zeit konkrete Schritte zur Umsetzung des Abkommens vom März 2023 unternommen werden.

Er sagte: Der Zweck meiner Reise bestand darin, ernsthafte Verhandlungen mit dem Iran zu führen und einige konkrete Vorschläge prüfen zu können, die verschiedene Bereiche der gemeinsamen Erklärung abdecken.

Der Generaldirektor der IAEA erklärte, dass die Verhandlungen mit dem Iran noch andauern und behauptete, dass die Vorschläge zur Umsetzung des Abkommens vom März „greifbar“ seien.

„Wir interagieren in dieser Hinsicht mit Iran und welche Maßnahmen ergriffen werden können, können so schnell wie möglich festgelegt werden.“, fügte er hinzu.