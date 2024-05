Netanjahu lehnt das Waffenstillstandsabkommen mit der Hamas ab

Der Premierminister des zionistischen Regimes, der aus irgendeinem Grund und im Einklang mit seinen persönlichen Interessen gegen eine Beendigung des Krieges im Gazastreifen ist, behauptete heute (Dienstag), dass der vorgeschlagene Plan der Hamas-Bewegung weit von den Wünschen dieses Regimes entfernt sei .

Benjamin Netanyahu, der Premierminister des zionistischen Regimes, behauptete in diesem Zusammenhang: Der Zweck des gestrigen Vorschlags bestand darin, unsere Truppen am Einmarsch in Rafah zu hindern, aber das ist nicht geschehen.

„Wir werden nicht zulassen, dass die Hamas ihre militärischen Fähigkeiten wieder aufbaut“, sagte Netanjahu, skandierte erneut und wiederholte seine leeren Drohungen.

"Israel wird nicht zulassen, dass die Hamas im Gazastreifen herrscht.", so er.