Außenminister Irans und Omans diskutiertn über die Entwicklungen in Gaza

Seyyed Badr bin Hamad al-Busaidi, der Außenminister des Sultanats Oman, führte ein Telefongespräch mit Hossein Amir Abdollahian, dem Außenminister Iran, und konsultierte die Fragen der bilateralen Beziehungen und die jüngsten Entwicklungen in Gaza.

In diesem Telefonat diskutierten beide Seiten die neuesten Trends in den Beziehungen zwischen den beiden Ländern in verschiedenen Bereichen und betonten die Fortsetzung des aktuellen Weges in der Entwicklung der Beziehungen.

Die Außenminister der Islamischen Republik Iran und Omans berieten auch über die jüngsten Entwicklungen im Gazastreifen.

Beide Seiten betonten außerdem die Notwendigkeit der Beendigung der Verbrechen des zionistischen Regimes gegen das unterdrückte Volk Palästinas, eines sofortigen Waffenstillstands, der Freilassung von Gefangenen und der Entsendung humanitärer Hilfe an die Menschen in Gaza.