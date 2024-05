Oxfam fordert die Verhinderung weiterer israelischer Verbrechen in Rafah

Teheran (IRNA) - Zeitgleich mit Beginn der Militäroperation des zionistischen Regimes in der Grenzstadt Rafah warnte die leitende Managerin der internationalen Hilfsorganisation Oxfam in einer Erklärung vor den humanitären Folgen dieses Angriffs und forderte die Verhinderung weiterer israelischer Verbrechen in Rafah.

Sally Abi Khalil, Regionaldirektorin für den Nahen Osten und Nordafrika von Oxfam, schrieb in dieser Erklärung: „Wir sind entsetzt über die Anordnung Israels, etwa 100.000 Menschen in Rafah zu evakuieren. Dieser Angriff erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die Staats- und Regierungschefs der Welt Israel aufgefordert haben, seine anhaltende und brutale Aggression zu beenden.“ „Die Angst ist in Rafah spürbar, denn Menschen, die bereits mehrfach aus Gaza fliehen mussten, müssen nun erneut fliehen“, betonte sie. „Seit mehr als sechs Monaten hat Israel gezielt und systematisch Zivilisten und Helfer angegriffen, daher ist jede Behauptung, dass Zivilisten das Gebiet sicher verlassen können, ungültig“, stellte sie fest.