Die Zusammenarbeit zwischen Iran und der Agentur sollte durch das instabile Verhalten der USA nicht beeinträchtigt werden

Rafael Grossi, der Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde, der auf Einladung des Leiters der Atomenergieorganisation des Landes den Iran besuchte, um an der 30. Nationalen Nuklearkonferenz Irans und der ersten Internationalen Konferenz für Nuklearwissenschaft und -technologie teilzunehmen, traf sich am Montagabend mit Hossein Amirabdollahian.

„Ihre Reise in den Iran war zum richtigen Zeitpunkt, insbesondere angesichts der komplexen und sensiblen Bedingungen in der Region. Ihre unparteiische und professionelle Haltung als Generaldirektor der Agentur trägt neben der wirksamen Unterstützung der Zusammenarbeit zwischen Iran und der Agentur auch zur Wiederherstellung stabiler Sicherheit und Stabilität in der Region bei“, erklärte Hossein Amir Abdollahian.

„Aufgrund der Untätigkeit des UN-Sicherheitsrates gab es zur Bestrafung des Regimes keine andere Wahl als eine legitime, auf internationalem Recht basierende Verteidigung gegen die Islamische Republik Iran“, fügte er hinzu.

Er betrachtete einige Drohungen der zionistischen Behörden, Atombomben einzusetzen, als klare Bedrohung für den regionalen und internationalen Frieden und die Sicherheit.

Er fügte hinzu, dass „diese Zusammenarbeit in die richtige Richtung fortgesetzt werden sollte und wir gleichzeitig das Gefühl haben sollten, dass es eine Öffnung für diese Zusammenarbeit gibt“.

Der Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde hielt die Rolle und Position Irans bei der Schaffung stabiler Stabilität und Sicherheit in der Region für wichtig und bewertete den Ansatz Irans bei der Anerkennung und Stärkung der zuverlässigen Zusammenarbeit mit der Organisation in dieser Hinsicht.