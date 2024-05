In Isfahan wird das erste internationale nukleare Ausbildungszentrum eröffnet

Heute (Montag) sagte Mohammad Eslami bei der Eröffnungszeremonie der ersten internationalen Konferenz über Nuklearwissenschaft und -technologie in Isfahan, die in Anwesenheit einiger in- und ausländischer Beamter stattfand: Iran ist wie andere Mitglieder der Agentur dazu entschlossen, Nukleartechnologie zu entwickeln.

Eslami erklärte, dass der Iran in seinem Plan beabsichtige, in den nächsten Jahren 20.000 Megawatt Strom zu erreichen, und dass diese Pläne an der Nord- und Südküste des Landes umgesetzt würden.

Der Leiter der Atomenergieorganisation erklärte: Beim Ausbau der nuklearen Aktivitäten geht es auch um die Entwicklung der Humanressourcen, und in den nächsten zwei Monaten werden wir in Isfahan das erste internationale nukleare Ausbildungszentrum eröffnen.

Er fuhr fort: Das erste Atomkraftwerk der Islamischen Republik Iran, das sein zehntes Betriebsjahr vollendet hat, hat mehr als 63 Milliarden Kilowattstunden Strom ins Netz eingespeist.