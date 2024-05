Grossi-Intensivprogramme in Teheran und Isfahan gestartet

Rafael Grossi, Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), kam heute Nachmittag in Teheran an, um an der Konferenz für Nuklearwissenschaft und -technologie teilzunehmen und dort einen Vortrag zu halten sowie sich mit einigen iranischen Beamten zu treffen.

Der Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde wird heute in Teheran einige iranische Beamte darunter Hossein Amirabdollahian, den Außenminister, treffen und mit ihnen Gespräche führen.

Die erste internationale Konferenz über Nuklearwissenschaft und -technologie wird heute (Montag) mit der Rede von Mohammad Eslami, Leiter der Atomenergieorganisation in Isfahan, eröffnet.

Während seiner Teilnahme an dieser Konferenz wird Grossi den Leiter der Atomenergieorganisation, treffen und in einer Pressekonferenz die Fragen von Journalisten beantworten.