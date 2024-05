Die große Versammlung aller Religionen und islamischen Sekten ist ein klarer Ausdruck des politischen Aspekts der Hajj-Zeremonie

Die Hajj-Beamten und eine Gruppe iranischer Pilger trafen sich heute am Vorabend des großen Hajj-Kongresses mit dem Obersten Führer der Islamischen Revolution im Iran im Hosseiniyeh von Imam Khomeini.

Bezugnehmend auf die aktuelle Lage der Welt und die anhaltenden Verbrechen Israels mit Unterstützung Amerikas erklärte er: „Was heute in Gaza passiert, ist ein wichtiger Indikator, der in der Geschichte bleiben und den Weg weisen wird.“

„Hätte das zionistische Regime die Stärke und den Mut dieser barbarischen Verhaltensweisen, wenn es nicht die Hilfe Amerikas gäbe?“, fügte er hinzu.

„Diese Ereignisse in Gaza werden in die Geschichte eingehen. Dies sind wichtige Indikatoren, die den Weg in die Zukunft der Menschheit weisen“, betonte er.

„Zwischen uns und ihnen herrscht eine offene Feindschaft. Wer sind sie? Das sind diejenigen, die kämpfen. Wenn sich jemand mit ihnen anfreundet, ist er ein Tyrann, ein Tyrann“, stellte er fest.

„Die große Ansammlung von Anhängern aller Religionen und islamischen Sekten aller Nationalitäten ist ein klarer Ausdruck des gesellschaftspolitischen Aspekts der Haj-Zeremonie“, fuhr Ayatollah Khamenei fort.

„Natürlich ist die Notwendigkeit, Differenzen und spaltende Probleme zu überwinden, nicht spezifisch für die Hadsch-Zeremonie, und viele Verse des Korans betonen die Einheit und Solidarität der Muslime“, stellte er fest.

„Natürlich wartet die Islamische Republik nicht auf andere [in der Palästinenserfrage], aber wenn die starken Hände islamischer Nationen und Regierungen zu Hilfe und Begleitung kommen, wird die Situation der palästinensischen Nation nicht anhalten“, sagte er.