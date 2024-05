Die Schließung von Al Jazeera ist eine Verletzung der Meinungsfreiheit

In der Erklärung hieß es: „Diese Aktion wird Israel schaden, weil sie Demokratie und Menschenrechte fälschlicherweise lobt. Aber es hat sich gezeigt, dass er diesbezüglich grobe Verstöße begangen hat.“

Diese palästinensische Organisation fügte hinzu: „Wir verurteilen das beschämende Schweigen vieler Länder, die sich als Beschützer der Menschenrechte betrachten, während sie einen völkermörderischen Krieg führen und sich am Krieg beteiligen, der darauf abzielt, die Medien zum Schweigen zu bringen.“

Der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu gab am Sonntag bekannt, dass sein Kabinett einstimmig der Schließung des Büros von Al Jazeera in Katar in den besetzten Gebieten zugestimmt habe.