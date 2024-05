Hamas-Beamter: Palästinensische Gruppen werden bald ein Treffen in China abhalten

Teheran (IRNA) - Mousa Abu Marzouq, Leiter des Büros für internationale Beziehungen der Hamas-Bewegung, kündigte am Sonntagabend an, dass palästinensische Gruppen bald ein Treffen in China abhalten werden.

„Nach dem 7. Oktober warnte Amerika andere Länder davor, mit der Hamas zu interagieren. Während die USA Israel (das Regime) mit allen Mitteln unterstützen, sollte Washington wissen, dass es andere Pole auf der Welt gibt, mit denen wir kommunizieren möchten“, fügte er hinzu. „Chinas Beziehungen zur palästinensischen Nation sind historisch. Jedes Hindernis auf dem Weg des nationalen Einigungsprozesses bedeutet tatsächlich, ein Hindernis für die Zukunft der palästinensischen Nation zu schaffen“, betonte er. „Die Ereignisse in Gaza haben den Menschen auf der Welt das wahre Gesicht Israels (des Regimes) gezeigt, und wegen Amerika kann der Sicherheitsrat keine verbindliche Resolution gegen dieses Regime erlassen“, stellte er fest.