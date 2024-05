Das Scheitern der US-amerikanischen und zionistischen Spionage im Jemen

Eine jemenitische Quelle berichtete, dass es den Geheimdiensten des Landes gelungen sei, die Spionageoperationen der Vereinigten Staaten und des zionistischen Regimes zu vereiteln.

Diesem Bericht zufolge werden die Sicherheitsinstitutionen des Jemen am morgigen Montag die Einzelheiten dieser Verschwörung bekannt geben.

In den vergangenen Monaten hat die jemenitische Armee zur Unterstützung des Widerstands der palästinensischen Nation im Gazastreifen mehrere amerikanische, britische und zionistische Schiffe oder Schiffe angegriffen, die in die besetzten Gebiete im Roten Meer und in der Meerenge Bab al-Mandab unterwegs waren.

Die Streitkräfte der jemenitischen Armee haben sich verpflichtet, die Schiffe dieses Regimes oder die Schiffe, die in die besetzten Gebiete im Roten Meer unterwegs sind, anzugreifen, bis das zionistische Regime seine Angriffe auf Gaza nicht einstellt.