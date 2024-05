Grossis Besuch bestätigt die Unterstützung der IAEA für die Wissenschaftszentren Irans

Vom 6. bis 8. Mai findet in Isfahan die 30. Nationale Nuklearkonferenz Irans und die erste Internationale Nuklearwissenschafts- und Technologiekonferenz 2024 statt.

Javad Karimi Sabet sagte am Sonntag vor Journalisten in Isfahan: Die Idee, eine internationale Konferenz über Nuklearwissenschaft und -technologie abzuhalten, wurde vor zwei Jahren von dem Iranischen Nuklearverband und der Atomenergieorganisation Irans bei einem Treffen vorgeschlagen, und der Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde versprach, bei der Durchführung zusammenzuarbeiten.

Er erklärte, dass es eine der Aufgaben der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) sei, solche internationalen Veranstaltungen zur Entwicklung nuklearer Kenntnisse und Technologien für alle ihre Mitglieder zu unterstützen, und fuhr fort: In diesem Zusammenhang begrüßte die Internationale Atomenergiebehörde die Abhaltung der ersten internationalen Konferenz über Nuklearwissenschaft und -technologie im Iran.

Er verwies auf die Teilnahme von 50 internationalen Forschern aus verschiedenen Ländern an der iranischen Konferenz für Nuklearwissenschaft und -technologie und sagte: Die Begrüßung aus dem In- und Ausland zur Teilnahme an dieser Veranstaltung übertraf die Erwartungen der Organisatoren bei weitem.

'Rafael Grossis Teilnahme an der ersten internationalen Konferenz über iranische Nuklearwissenschaften und -techniken in Isfahan ist eine Bestätigung der Unterstützung der Internationalen Atomenergiebehörde für die iranischen Wissenschaftszentren.', so er.