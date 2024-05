Die Zahl der Märtyrer im Gazastreifen steigt auf 34.683 Menschen

Das palästinensische Gesundheitsministerium gab bekannt, dass das zionistische Regime in den letzten 24 Stunden drei weitere Verbrechen begangen habe, bei denen 29 Menschen den Märtyrertod erlitten und 110 weitere verletzt wurden.

Das Ministerium gab bekannt: Seit Beginn der Operation Al-Aqsa-Sturm (7. Oktober 2023) sind im Gazastreifen 34.683 Menschen den Märtyrertod erlitten und 78.18 weitere verletzt worden.

Nach 212 Tagen wirkungsloser Aggression des zionistischen Regimes im Gazastreifen versinkt das Regime immer tiefer in seiner inneren und äußeren Krisen.

In den letzten Wochen hat an US-Universitäten eine Studentenbewegung gegen den Krieg in Gaza stattgefunden, die in diesem Jahrhundert noch nie zuvor stattgefunden hat. Inzwischen hat die gewalttätige Reaktion der Polizei auf protestierende Studenten die Aufmerksamkeit der Medien auf sich gezogen.