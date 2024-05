Durchführung einer Anti-Kriegs-Demonstration an der University of Michigan in den USA

Zeitgleich mit der jährlichen Abschlussfeier der University of Michigan demonstrierten pro-palästinensische Demonstranten gegen den Krieg in Gaza, hissten die palästinensische Flagge und skandierten Anti-Kriegs-Parolen.

In den letzten Wochen hat an US-Universitäten eine Studentenbewegung gegen den Krieg in Gaza stattgefunden, die in diesem Jahrhundert noch nie zuvor stattgefunden hat. Inzwischen hat die gewalttätige Reaktion der Polizei auf protestierende Studenten die Aufmerksamkeit der Medien auf sich gezogen.

Die amerikanische Nachrichtenagentur Associated Press berichtete außerdem, dass auf 47 Universitätsgeländen mehr als 2.400 Menschen festgenommen wurden.