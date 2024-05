Anhaltende Proteste an amerikanischen Universitäten; Festnahme von 25 Personen an der University of Virginia

Teheran (IRNA) - Die Studentenproteste an amerikanischen Universitäten dauern an und die Polizei hat 25 von ihnen an der University of Virginia und Dutzende weitere am Art Institute of Chicago unter dem Vorwand illegaler Proteste festgenommen.

Auf der Website von Hill heißt es dazu: „Die Demonstranten, die sich gestern zum fünften Tag in Folge an der University of Virginia versammelten, forderten, dass die Universität davon absehen solle, in zionistische Unternehmen zu investieren.“ Sie forderten die Verwaltung ihrer Universität auf, die Liste aller ihrer Investitionen offenzulegen und davon abzusehen, ihre finanziellen Mittel für Investitionen in Institutionen zu verwenden, die mit dem (Regime) Israels in Zusammenhang stehen.